СМИ: Алексей Миллер пока не принял решение по трансферу Соболева в «Зенит»

Переговоры петербуржцы не сворачивают Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер не принял решение о трансфере нападающего «Спартака» Александра Соболева в «Зенит», пишет 20 августа РИА Новости с опорой на свои источники.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии