Wildberries выплатит по два миллиона рублей семьям погибших сотрудников и компенсирует продавцам утраченный товар

Владелица маркетплейса Ким объявила о мерах финансовой поддержки партнеров и выплатах для тяжелораненых после ночных атакСемьи сотрудников Wildberries, погибших в результате ночных атак на логистические комплексы, получат от компании компенсации в размере 2 миллионов рублей.