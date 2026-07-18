Wildberries выплатит по два миллиона рублей семьям погибших сотрудников и компенсирует продавцам утраченный товар

Владелица маркетплейса Ким объявила о мерах финансовой поддержки партнеров и выплатах для тяжелораненых после ночных атакСемьи сотрудников Wildberries, погибших в результате ночных атак на логистические комплексы, получат от компании компенсации в размере 2 миллионов рублей.
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