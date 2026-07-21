Домодедово получило второго хозяина: Внуково вошло в капитал за 16,5 млрд рублей

АО «Международный аэропорт Внуково» приобретает 25,01% в уставном капитале ООО «Перспектива» — компании, которая является стопроцентной дочерней структурой АО «Международный аэропорт Шереметьево» и управляет аэропортом Домодедово.
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