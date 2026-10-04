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Царьград

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Грядет политический кризис: чем грозят протесты учащихся во Франции

Грядет политический кризис: чем грозят протесты учащихся во Франции

Стало известно, чем грозят протесты учащихся во Франции. Аналитики опасаются политического кризиса.Протесты учащихся во Франции грозят обернуться политическим кризисом.

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