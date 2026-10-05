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Zero Hedge

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Surprise Republican Senator Admits He's Considering Running For President In 2028

Surprise Republican Senator Admits He's Considering Running For President In 2028 Sen. John Kennedy (R-LA) revealed over the weekend that he is considering a run for the White House in 2028, saying he could jump into the Republican presidential primary if he looks at the field and sees too many "goobers" with a chance of winning.

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