Surprise Republican Senator Admits He's Considering Running For President In 2028 Sen. John Kennedy (R-LA) revealed over the weekend that he is considering a run for the White House in 2028, saying he could jump into the Republican presidential primary if he looks at the field and sees too many "goobers" with a chance of winning.
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