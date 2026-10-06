Плати или уезжай: как Россия потихонечку закрывает лазейки для фиктивного трудоустройства иностранцев

С 1 октября в России вступает в силу механизм, который многие эксперты уже назвали точкой невозврата в борьбе с теневой миграцией.
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Сначала бездумно завозим миллионы мигрантов, а потом включаем голову и начинаем гайки крутить и работу для Думы прибавлять, вместо того что бы свои проблемы решать!