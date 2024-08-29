29 и 30 августа будут проводиться дорожные работы по обработке асфальтобетонного покрытия на подъездах к хутору Козлиновскому и станице Староаннинской.
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29 и 30 августа будут проводиться дорожные работы по обработке асфальтобетонного покрытия на подъездах к хутору Козлиновскому и станице Староаннинской.