Как Паулина Андреева и Федор Бондарчук после развода будут делить имущество ?

Актриса Паулина Андреева и режиссер Федор Бондарчук недавно официально объявили о своем разводе. В настоящее время супруги занимаются оформлением досудебного соглашения о разделе имущества и опеке над их сыном Иваном.
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