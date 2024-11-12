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Он покорил Америку, его признали гением, но всего этого могло не быть! История из детства легендарного Ковалева

Он покорил Америку, его признали гением, но всего этого могло не быть! История из детства легендарного Ковалева

«Я уже влюбился в хоккей».Чтобы понять, каким хоккеистом был Алексей Ковалев, недостаточно просто открыть википедию и бросить беглый взгляд на количество достижений легенды российского хоккея.

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