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Татар-информ

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Под Менделеевском откроют отреставрированное здание училища купцов Ушковых

Под Менделеевском откроют отреставрированное здание училища купцов Ушковых

Фото: пресс-служба Менделеевского района РТ Завтра, 14 октября, в селе Новый Кокшан Менделеевского района Татарстана после реставрации откроется историческое здание ремесленного училища, возведенное в 1874 году купцами Ушковыми.

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