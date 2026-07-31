В Хмельницком «неожиданно» взорвались склады с боеприпасами для ВСУ В расположенном в западной части Украины городе Хмельницкий неожиданно взорвались склады боепри.
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В Хмельницком «неожиданно» взорвались склады с боеприпасами для ВСУ В расположенном в западной части Украины городе Хмельницкий неожиданно взорвались склады боепри.
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