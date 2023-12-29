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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Жители алтайского села пожаловались на отмену важных автобусных маршрутов

Жители алтайского села пожаловались на отмену важных автобусных маршрутов

По словам местной жительницы, с 1 января в Березовку перестанут ходить автобусы № 110 и 111 В Алтайском крае жители села Березовка Первомайского района пожаловались на то, что с 1 января к ним не будут ходить автобусы № 110 и 111.

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