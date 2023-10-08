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Разработчики из CD Projekt создали профсоюз для польских геймеров Разработчики ...

Разработчики из CD Projekt создали профсоюз для польских геймеровРазработчики из CD Projekt Red – польской студии, ответственной за трилогию видеоигр о рабочем, убежденном в необходимости добиваться справедливой платы за свой труд, и одну игру, события которой происходят в антиутопическом будущем, в котором господствует… читать далее Купить дешевые игры и аккаунты на irongamers.

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