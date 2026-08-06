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Пронедра

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Мясной белок впервые вырастили в листьях салата без животных в опытах

Мясной белок впервые вырастили в листьях салата без животных в опытах

Мясной белок впервые вырастили в листьях салата без животных Производство мяса без убийства животных идёт по нескольким путям: культивируемое мясо в биореакторах, ферментация грибков, синтетические аналоги из бобовых.

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