ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ Итоги 2023 года: мировой долг «пробил планку» в 300 трлн долларов Среди лидеров прироста долга США, Япония, Франция и Великобритания Институт международных финансов (Institute of International Finance – IIF) регулярно мониторит величину мирового долга и его основные компоненты.
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