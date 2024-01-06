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Итоги 2023 года: мировой долг «пробил планку» в 300 трлн долларов

Итоги 2023 года: мировой долг «пробил планку» в 300 трлн долларов

  ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ   Итоги 2023 года: мировой долг «пробил планку» в 300 трлн долларов Среди лидеров прироста долга США, Япония, Франция и Великобритания Институт международных финансов (Institute of International Finance – IIF) регулярно мониторит величину мирового долга и его основные компоненты.

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