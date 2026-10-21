The Circle is back with a whole new look: Find out when Season 8 of the reality competition debuts on Hulu after seven seasons on Netflix.
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