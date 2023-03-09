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Черчесов про 0:2 с «Байером»: «Не хочу философствовать. Доволен игрой «Ференцвароша»

Станислав Черчесов заявил, что доволен игрой «Ференцвароша» против «Байера» (0:2). «Как я уже говорил, я знал, что мы будем играть против хорошей команды.

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