Не пора ли России разрывать дипотношения с русофобами?

Когда МИД России потребовал извинений после нападения на нашего посла в Варшаве 9 мая и сообщил, что дальнейшая линия Москвы будет зависеть от поведения польских властей — читай: извинятся или станут еще более дерзкими, паны избрали второй вариант.
Когда МИД России потребовал извинений после нападения на нашего посла в Варшаве 9 мая и сообщил, что дальнейшая линия Москвы будет зависеть от поведения польских властей — читай: извинятся или станут еще более дерзкими, паны избрали второй вариант.
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