Театр абсурда

7 963 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николай Егоров
    У нас в Симферополи один беженец по хамски поставил свою крутую тачку на выходе из дома .Его попросили -КУЛЬТУРНО , т...Русский флаг под ...
  • Александр
    Разогнать и посадить этих сук из ВШЭ!Русский флаг под ...
  • Teodor
    Молодец, Блинкен!  Ведь можешь! Вот почаще бы.Блинкен назвал ус...

Не пора ли России разрывать дипотношения с русофобами?

Не пора ли России разрывать дипотношения с русофобами?

Когда МИД России потребовал извинений после нападения на нашего посла в Варшаве 9 мая и сообщил, что дальнейшая линия Москвы будет зависеть от поведения польских властей — читай: извинятся или станут еще более дерзкими, паны избрали второй вариант.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх