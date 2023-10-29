В Бобруйском театре пройдут премьерные показы трагикомедии ´Любовь мое право´ по пьесе Островского.

Могилевский областной театр драмы и комедии им. В.И. Дунина-Марцинкевича в Бобруйске сегодня и завтра приглашает зрителей на премьеру трагикомедии ´Любовь мое право´ по пьесе Александра Островского ´Поздняя любовь´.
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