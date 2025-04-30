Юрист раскрыл, можно ли ехать направо при основном зелёном сигнале светофора, если стрелка не активна

Светофоры, оснащённые дополнительными стрелками – это практичное решение для эффективного управления транспортными потоками на перекрёстках, которое помогает водителям быстро и безопасно проезжать сложные участки дорог.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии