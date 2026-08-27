«Роснефть» провела первые корпоративные соревнования по волейболу среди женщин. За победу боролись более 130 спортсменок из 17 команд, представлявших предприятия Компании из многих регионов - от Москвы до Томска.
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