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Аргументы недели

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«Роснефть» провела первые корпоративные соревнования по волейболу

«Роснефть» провела первые корпоративные соревнования по волейболу

«Роснефть» провела первые корпоративные соревнования по волейболу среди женщин. За победу боролись более 130 спортсменок из 17 команд, представлявших предприятия Компании из многих регионов - от Москвы до Томска.

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