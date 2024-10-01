В РФ началось серийное производство БПЛА «Одуванчик»

В России началось серийное производство беспилотных авиационных систем (БАС) «Одуванчик», о чём в беседе с «Известиями» рассказал заместитель генерального директора по развитию компании-производителя АО «Атри» Руслан Ляпин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии