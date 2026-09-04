Как «Центр» прореживает позиции ВСУ на добропольском и днепропетровском направлениях (ВИДЕО)

Как «Центр» прореживает позиции ВСУ на добропольском и днепропетровском направлениях. Дроноводы группировки войск «Центр» продолжают наносить удары по позициям противника в районе Доброполья и на подступах к Краматорску.
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