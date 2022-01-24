Анекдоты и шутки о Вильяме нашем Шекспире

Сегодня для Вас - отечественные и переводные анекдоты про Вильяма нашего (и не только) Шекспира. Сначала несколько шуток и анекдотов, созданных в классическом стиле английского юмора, основанного на тонкой (подчеркнем еще раз - тонкой!) игре слов.