Смех не грех

48 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Павел К
    ...пишу статьи с телефона и Т9 любит напакостить... ________________________  Надо на разработчиков Т9 подать в суд. ...С юмором о хейтер...
  • Владимир Афанасьев
    хейтеры-это засранцы. гавнюки. Ни что не сближет гавнюков, как возможность обосрать, кого либо!С юмором о хейтер...
  • епрст епта
    Какой, к черту, у нас Санта Клаус?...24 самых смешных ...

Анекдоты и шутки о Вильяме нашем Шекспире

Анекдоты и шутки о Вильяме нашем Шекспире

Сегодня для Вас - отечественные и переводные анекдоты про Вильяма нашего (и не только) Шекспира. Сначала несколько шуток и анекдотов, созданных в классическом стиле английского юмора, основанного на тонкой (подчеркнем еще раз - тонкой!) игре слов.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх