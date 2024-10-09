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Депутат Госдумы Свищев заявил, что Овечкину хватит двух сезонов для рекорда

Депутат Госдумы Свищев заявил, что Овечкину хватит двух сезонов для рекорда

Депутат Госдумы Российской Федерации Дмитрий Свищев заявил, что российский нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин замотивирован на то, чтобы побить снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

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