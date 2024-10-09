Депутат Госдумы Свищев заявил, что Овечкину хватит двух сезонов для рекорда

Депутат Госдумы Российской Федерации Дмитрий Свищев заявил, что российский нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин замотивирован на то, чтобы побить снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).