Депутат Госдумы Свищев заявил, что Овечкину хватит двух сезонов для рекорда

Депутат Госдумы Российской Федерации Дмитрий Свищев заявил, что российский нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин замотивирован на то, чтобы побить снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
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