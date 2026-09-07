Стилист Лисовец счел агрессивным и фашистским концепт формы космических сил США

Опубликованные президентом США Дональдом Трампом ИИ-изображения новой парадной формы космических сил США напоминают одежду фашистов, поэтому не могут вызвать никаких «позитивных эмоций», несмотря на ее красоту.
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