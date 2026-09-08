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Gary Sinise Played A Serial Killer On An '80s Hit Cop Show We Don't Talk About Enough

Gary Sinise Played A Serial Killer On An '80s Hit Cop Show We Don't Talk About Enough

Before he shot to fame with his roles in "The Stand" and "Forrest Gump," Gary Sinise played a sinister British serial killer in a forgotten NBC crime drama.

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