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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Итальянский пловец Чекккон раскритиковал условия в олимпийской деревне: «Нет кондиционера, очень жарко, кормят плохо. Многие спортсмены съехали»

«В деревне нет кондиционера, очень жарко, кормят плохо. Многие спортсмены из-за этого съехали. Дрянная еда, дождливая погода, жара при отсутствии кондиционера, проблемы со сном, питанием.

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