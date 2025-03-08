Хакеры в девять раз чаще стали интересоваться интернет-магазинами косметики

Злоумышленники активно ищут слабые места в системах В марте хакеры значительно активизировались, заинтересовавшись интернет-магазинами косметики: за одну неделю их внимание к этим сервисам увеличилось в девять раз.
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