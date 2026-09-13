Honor Magic9 станет первым Android-смартфоном с квадратным сенсором во фронтальной камере

55-мегапиксельная Agile Eye позволит снимать селфи как вертикально, так и горизонтально, расширяя возможности кадрирования Honor раскрыла новую особенность серии Magic9 — смартфоны получат 55-мегапиксельную фронтальную камеру Agile Eye с квадратной матрицей.
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