В Архангельске выберут сценарии для пяти игровых VR-фильмов

Среди наиболее популярных тем — гибель смотрителей Жужмуйского маяка, экспедиция Георгия Седова и история ледокола «Святогор».
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