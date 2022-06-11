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Как просто и дешево придать блеск лобовому стеклу вашего автомобиля

Как просто и дешево придать блеск лобовому стеклу вашего автомобиля

В данной статьте разговор пойдет о том, как сделать лобовое стекло идеально чистым с двух сторон. Чистое стекло автомобиляСнаружи автомобиля мы будем использовать обычное моющее средство для окон и мочалку, которая очень хорошо впитывает влагу.

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