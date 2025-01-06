Аналитик Потавин: средний курс доллара будет около 110–115 руб. в 2025 году

В 2024 году российская валюта демонстрировала значительную волатильность, особенно в конце года. Наиболее ощутимый удар рубль пережил в конце ноября, когда его курс резко ослаб по отношению к иностранным валютам, что закрепило доллар на уровне около 100 рублей.