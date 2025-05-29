При взрыве в Ставрополе погиб ветеран СВО Заур Гурциев

В Ставрополе рядом с жилым домом на улице Чехова произошел взрыв. В результате погибли двое мужчин. Как сообщает ТАСС, одним из них оказался ветеран СВО и участник региональной кадровой программы «Время героев» Заур Гурциев.
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