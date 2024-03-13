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Бизнес предложил смягчить наказание за картельный сговор

Бизнес предложил смягчить наказание за картельный сговор

«Деловая Россия» призвала отказаться от уголовной ответственности за картельные соглашения на товарных рынках, а в качестве преступления рассматривать только сговор на торгах (на них приходится около 90% дел).

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