Бизнес предложил смягчить наказание за картельный сговор

«Деловая Россия» призвала отказаться от уголовной ответственности за картельные соглашения на товарных рынках, а в качестве преступления рассматривать только сговор на торгах (на них приходится около 90% дел).
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