Эксперт рассказал, повлияет ли разлив мазута в Керченском проливе на рыболовный спорт в Крыму

Ситуация с разливом мазута в Керченском проливе не повлияет на состояние рыболовного спорта в Крыму. Об этом в беседе с корреспондентом «Крымской газеты» сообщил президент Федерации рыболовного спорта Крым» Сергей Светлицкий.
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