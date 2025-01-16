Эксперт рассказал, повлияет ли разлив мазута в Керченском проливе на рыболовный спорт в Крыму

Ситуация с разливом мазута в Керченском проливе не повлияет на состояние рыболовного спорта в Крыму. Об этом в беседе с корреспондентом «Крымской газеты» сообщил президент Федерации рыболовного спорта Крым» Сергей Светлицкий.