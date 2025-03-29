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Царьград

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"Аэрофлот" увеличит число рейсов Москва-Минск до 49 в неделю этим летом

"Аэрофлот" увеличит число рейсов Москва-Минск до 49 в неделю этим летом

"Аэрофлот" с сегодняшнего дня начинает пять рейсов каждый день между Москвой и Минском. В июле и августе ожидается увеличение рейсов до 49 в неделю.

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