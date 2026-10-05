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Царьград

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Киев: установлен 12 автоматических турелей с ИИ для защиты от дронов

Киев: установлен 12 автоматических турелей с ИИ для защиты от дронов

В Киеве установили 12 турелей, работающих на искусственном интеллекте, для борьбы с беспилотниками. Сергей Бескрестнов сообщил об этом, вызвав опасения у горожан по поводу безопасности таких систем рядом с жилыми домами.

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