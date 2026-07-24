Москвичей предупредили о дожде

Сегодня в Москве ожидаются облачная с прояснениями погода и кратковременный дождь. Как пишет РИА Новости, днем воздух прогрелся до плюс 23-25 градусов в самой Москве и до плюс 20-25 градусов — по области.
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