Знаменитая певица Екатерина Семенова внимательно следит за происходящим на международной арене и в сфере шоу-бизнеса.
Российским ТВ управляет мафия поддерживающих Украину экс-кавээнщиков – Семенова
Комментарии
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Alder SvetLove
Тараписа не нада! не нада тараписа!! Не смотрите ТВ. Бойкотируйте. Но не надо устраивать "охоту на ведьм". Лучше пусть каждый смотрит за собой: какие ведьмы роятся в душе, в сердце твоём! Если из сердца через уста вылетает матерщина, значит, грязь в сердце; если злоба, ругательство, недовольство, значит не цветы и радость в сердце, а бес устроил себе лежбище...
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50 мин.
Мишка Анисимов
👍 Жаль, что шутка.
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39 мин.
МА
Мишка Анисимов
Поздно. Ничего уже не сделать. Это такие бабки !
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38 мин.
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