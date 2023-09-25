Российским ТВ управляет мафия поддерживающих Украину экс-кавээнщиков – Семенова

Alder SvetLove

Тараписа не нада! не нада тараписа!! Не смотрите ТВ. Бойкотируйте. Но не надо устраивать "охоту на ведьм". Лучше пусть каждый смотрит за собой: какие ведьмы роятся в душе, в сердце твоём! Если из сердца через уста вылетает матерщина, значит, грязь в сердце; если злоба, ругательство, недовольство, значит не цветы и радость в сердце, а бес устроил себе лежбище...