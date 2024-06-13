В Казань доставят символ народного ополчения Минина и Пожарского

Список Казанской иконы Божией Матери пробует в столице Татарстана до 16 июня.фото: vk.com--> Высокочтимый список Казанской иконы Божией Матери доставят в собор Казанской иконы Божией Матери в столице Татарстана 14 июня.
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