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Геннадий Онищенко по итогам пресс-конференции президента объяснил, почему россиянки не спешат рожать

Геннадий Онищенко по итогам пресс-конференции президента объяснил, почему россиянки не спешат рожать

Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции назвал сложной демографическую ситуацию в России. Политик и врач Геннадий Онищенко прокомментировал ФАН заявление президента России Владимира Путина по поводу демографической ситуации в нашей стране.

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