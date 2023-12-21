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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Автор “Пилы” снимет хоррор “Зов Ктулху” – позже выйдет и игра Издание Deadline с...

Автор “Пилы” снимет хоррор “Зов Ктулху” – позже выйдет и игра Издание Deadline с...

Автор “Пилы” снимет хоррор “Зов Ктулху” – позже выйдет и играИздание Deadline сообщило, что режиссер Джеймс Ван, автор франшиз “Пила”, “Астрал” и “Заклятие”, снимет фильм на основе хоррор-рассказа “Зов Ктулху” писателя Говарда Ф.

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