Гинцбург оценил наличие побочных эффектов у вакцины от COVID-19 для детей

Руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что вакцина от коронавирусной инфекции не вызывает негативных последствий у детей, которые уже имеют антитела.
Руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что вакцина от коронавирусной инфекции не вызывает негативных последствий у детей, которые уже имеют антитела.
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