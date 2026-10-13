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Аргументы недели

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Жена Кучеры подала в суд на хозяйку погибшего шпица

Жена Кучеры подала в суд на хозяйку погибшего шпица

Юлия Кучера оказалась в центре скандала после отдыха в Тверской области: её собака насмерть загрызла шпица, а хозяйка погибшего пса требует компенсацию в 3,5 млн рублей.

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