В России ввели новую пяти тысячную купюру с символикой Урала

Двадцать лет назад была введена пятитысячная банкнота с Муравьёвым-Апостолом и мостом через Амур. Сегодня в обращении находится модернизированная купюра, посвящённая Екатеринбургу и Уральскому федеральному округу.
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