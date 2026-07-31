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Царьград

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В России ввели новую пяти тысячную купюру с символикой Урала

В России ввели новую пяти тысячную купюру с символикой Урала

Двадцать лет назад была введена пятитысячная банкнота с Муравьёвым-Апостолом и мостом через Амур. Сегодня в обращении находится модернизированная купюра, посвящённая Екатеринбургу и Уральскому федеральному округу.

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