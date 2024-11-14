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Изоляция повышает чувствительность подростков к угрозам, даже при онлайн-взаимодействии

Изоляция повышает чувствительность подростков к угрозам, даже при онлайн-взаимодействии

Новое исследование, проведенное в Кембриджском университете (University of Cambridge), показало, что даже кратковременная изоляция может значительно повысить чувствительность подростков к угрозам, независимо от наличия доступа к цифровым средствам связи.

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