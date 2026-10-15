Во время выступления президента Израиля Ицхака Герцога в Баку на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), прошедшем в азербайджанской столице 15 октября, представители ряда стран покинули зал.
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