ВС России установили контроль над Бакшеевкой Харьковской области

Российские войска установили контроль над Бакшеевкой Харьковской области. О взятии населенного пункта сообщило Минобороны России в свежей сводке о проведении специальной военной операции Занять Бакшеевку удалось благодаря действиям подразделений группировки войск «Север», уточнили в российском оборонном ведомстве.
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