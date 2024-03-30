В бундестаге оценили последствия отправки французских войск на Украину

Французские военные Gettyimages.ru Cem Ozdel/Anadolu Сегодня 249 прочитали Эксперты научных служб немецкого парламента заявили, что возможный российский удар по войскам Франции в случае их введения на Украину не будет означать начала войны между НАТО и Москвой.